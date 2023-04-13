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  • Опубликована сегодня в 18:58

Foreign Affairs: Запад нуждается в новой стратегии на Украине

Ныне действующий план, связанный с ситуацией на Украине, терпит поражение: Западу необходимо сменить вектор, чтобы не упасть в грязь лицом. Тактика перехода с поля боя к столу переговоров - самая действенная в сложившейся ситуации, пишут сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.

"Лучший путь вперёд - это последовательная... стратегия, направленная на то, чтобы сначала укрепить военный потенциал Украины, а затем, когда сезон боевых действий закончится в конце этого года, вывести Москву и Киев с поля боя за стол переговоров"

Однако, переход от огня к дипломатии "может стать сложной задачей" для Украины, ведь "многие воспримут это предложение как измену родине".

Между тем, как пишут авторы, даже если будет достигнуто прекращение огня и начнётся дипломатический процесс, страны НАТО должны продолжать вооружать Украину.

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