Экономика России принимает более суверенный характер из-за решения президента РФ Владимира Путина не соглашаться на условия, продиктованные Западом и его финансовыми институтами. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие"

Политик также отметил, что стремительное развитие российской экономической системы заставляет западные государства впасть в зависимость от различных необходимых ресурсов РФ.