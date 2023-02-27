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  • Опубликована сегодня в 20:34

Экс-советник Пентагона: Россия спасена от финансовой диктатуры Запада усилиями Путина

Экономика России принимает более суверенный характер из-за решения президента РФ Владимира Путина не соглашаться на условия, продиктованные Западом и его финансовыми институтами. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие"

Политик также отметил, что стремительное развитие российской экономической системы заставляет западные государства впасть в зависимость от различных необходимых ресурсов РФ.

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