Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году по стране был нанесен беспрецедентный санкционный удар. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского правительства подчеркнул, что в новейшей истории России ничего подобного не было.

Мишустин отметил, что главной целью Запада было доставить как можно больше проблем населению страны.

Тем не менее, спад российской экономики оказался умеренным, после чего она вернулась на траекторию роста. Премьер-министр выразил уверенность в том, что в 2024 году Россия сможет обогнать развитые страны по темпам роста.