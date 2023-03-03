Журналист издания Al-Ain Мухаммед Ферхат заявил, что Западные страны обеспокоены тем, что России удалось преодолеть санкции.

"В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции", — отмечает автор.

В апреле 2022 года МВФ прогнозировал падение ВВП России на 18,5%, а в действительности падение составило 2,5%. В 2023 году ожидается экономический рост.