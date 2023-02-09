Запад окaзывает сильное давление на африканские страны и не скрывает явный шантаж. Это связано с предстоящим саммитом Россия-Африка, сообщил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров
«Мы исходим из того, что африканские государства - это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам», - отметил дипломат.
Напомним, что Москва выражает благодарность африканским странам за их взвешенную и разумную политику в отношении России.
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