Запад высказывает "неискреннюю обеспокоенность" по поводу соблюдения прав иранских женщин

Западные страны, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, выразили "неискреннюю обеспокоенность" по поводу соблюдения прав иранских женщин и девочек. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отреагировал на их заявления, призывая заботиться о своих медицинских работниках и пациентах вместо интервенционистских комментариев.

Эта реакция связана с инцидентом, в котором 16-летняя Армита Гераванд впала в кому после задержания в метро Тегерана из-за отсутствия хиджаба. Правозащитники утверждают, что девушку подвергли грубому обращению, в результате чего она оказалась в критическом состоянии.

В ответ на обеспокоенность Запада иранское государственное агентство IRNA опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения, которая, как утверждается, показывает другую версию событий. IRNA также представила интервью с родителями Гераванд, которые рассказали о ее потере равновесия и ударе головой.

Смерть Махсы Амини в сентябре также оставила след в общественном мнении Ирана, и произошла волна протестов по всей стране. После смерти Амини были арестованы тысячи участников протестов, и некоторым из них были предъявлены серьезные обвинения.