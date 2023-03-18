Петербург стал лидером по количеству замов глав российских городов-миллионников

Петербург лидирует по количеству заместителей глав российских городов-миллионников. Так, у градоначальника города на Неве Александра Беглова насчитывается 12 заместителей, а у мэра Москвы Сергея Собянина лишь 7 замов.

Аналитики издания MSK1. RU провели сравнительный анализ по количеству высокопоставленных чиновников, находящихся в подчинении у глав российских городов, население которых превышает миллион человек. Больше всего заместителей оказалось у губернатора Петербурга Александра Беглова, в его подчинении находятся 12 человек. При этом у мэра Москвы Сергея Собянина всего 7 замов. Для сравнения, по официальным данным, население Северной столицы составляет 5,4 млн жителей, а население столицы России — 12,6 млн человек.

По словам политолога, специалиста в области региональных политических процессов Александра Кынева, подобные расхождения обычно определяются "региональной спецификой", так как у субъектов РФ разные бюджеты и разное финансово-экономическое положение. Кынев отмечает, что высокопоставленные чиновники стремятся расширить свои полномочия, увеличивая штат подчиненных.

Эксперты неоднократно указывали на проблемы у руководства Петербурга, что приводит к управленческим ошибкам чиновников Смольного. Ранее политолог и основатель сервиса измерения репутации Pravdaserm Борис Григорьев заявлял, что представители из администрации Александра Беглова неспособны выстраивать прямой диалог с жителями Северной столицы.

Стоит отметить, согласно рабочему графику градоначальника с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 года лишь семь дней предусмотрено на общение с горожанами. При этом на посещение торжественных мероприятий выделено 164 дня, причем в общей сложности выходных дней у петербургского губернатора за последний год было 275.