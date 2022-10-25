Первые заморозки парализовали движение в Петербурге утром во вторник

В Петербург в ночь с 24 на 25 октября пришли первые заморозки. Для автомобилистов ситуация стала неожиданной и неприятной, поскольку большинство автомагистралей оказались практически парализованы из-за образовавшейся наледи.

Утром во вторник пробки растянулись на километры. Усложняли ситуацию на дорогах ДТП, а также затянувшееся проведение работ по укладке асфальта. Большие проблемы возникли у автомобилистов при въезде в город из Мурино, на Колпинском шоссе и КАДе. Также машины стояли в пробках в сторону моста Александра Невского от Заневского проспекта.

Фактически, движение было парализовано по всему городу. Сложнее было всего проехать в тех районах, где до сих пор не закончили ремонтировать дороги.

Петербуржцы в этой ситуации недоумевают, почему нельзя было заниматься ремонтом летом, при сниженном автомобильном трафике. Однако ответ на этот вопрос команда губернатора Петербурга Александра Беглова не дает, предпочитая публиковать "красивые" отчеты о масштабном обновлении городских магистралей. Вот только нередко за этими отчетами скрываются странные факты. Например, в некоторых района города асфальт меняют спустя совсем небольшой промежуток времени. Хотя в теории новое дорожное покрытие должно требовать ремонта лишь спустя несколько лет.

При этом стоит отметить, что недавно Комитет по благоустройству заявил, что начал обрабатывать дороги антигололедными материалами. Но петербуржцы, вынужденные страдать от ежедневных пробок, полагают, что работа была проведена только на бумаге.