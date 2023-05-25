"Шутка прекрасная": Пригожин посмеялся над предположением, что Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался по поводу сообщений в украинских СМИ, показавших живого и невредимого главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Комментарий руководителя "оркестра" опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Редакция Дзен-канала NewsAlert канала поинтересовалась у Евгения Пригожина, попал ли Залужный в число военнопленных, которых обменяли 25 мая, передав украинской стороне.

"Шутка прекрасная, но смею вас заверить, что, безусловно, Залужного не было у нас в плену. Мы отдавали обычных бойцов и тела американца и турка", — заявил глава ЧВК "Вагнер".

Ранее Евгений Пригожин пошутил про российского министра обороны, заявив, что тот якобы уже около недели находится на территории Артемовска "в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов".