Спикер ЗакС Петербурга Бельский не смог ответить на вопросы горожан о реновации

В Санкт-Петербурге председатель Заксобрания Александр Бельский не смог дать исчерпывающего ответа на большинство вопросов горожан о грядущей реновации в рамках реализации закона о "Комплексном развитии территорий" (КРТ).

Около часа спикер рассказывал о предстоящей программе КРТ, об общественном штабе, организованном в городе, а также привел примеры минусов нового закона. Однако, как они будут устраняться, чиновник так и не объяснил.

Петербуржцы, смотревшие прямой эфир, в комментариях задавали острые вопросы об оценке их квартир или о том, как будет решаться вопрос, если в квартире несколько собственников. Но многие из них так и не были озвучены по ходу программы, что вызвало волну возмущения.

Выходит, что петербуржцы так и не получили ответы на волнующие их вопросы, а Бельский, скорее всего, ограничился в своих ответах заготовленными фразами и общими словами, в которых не было никакой конкретики.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов тоже отвечал на вопросы петербуржцев о КРТ. Он заявил, что закон якобы еще не был принят, а лишь находится на стадии "общественного обсуждения", хотя ранее он его лично завизировал. Инцидент вызвал шквал критики и настолько сильное возмущение горожан, что градоначальнику пришлось "заморозить" реновацию до 2024 года.