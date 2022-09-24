Спикер ЗакС Петербурга Бельский не смог ответить на вопросы горожан о реновации

В Санкт-Петербурге председатель Заксобрания Александр Бельский не смог дать исчерпывающего ответа на большинство вопросов горожан о грядущей реновации в рамках реализации закона о "Комплексном развитии территорий" (КРТ).
Около часа спикер рассказывал о предстоящей программе КРТ, об общественном штабе, организованном в городе, а также привел примеры минусов нового закона. Однако, как они будут устраняться, чиновник так и не объяснил.
Петербуржцы, смотревшие прямой эфир, в комментариях задавали острые вопросы об оценке их квартир или о том, как будет решаться вопрос, если в квартире несколько собственников. Но многие из них так и не были озвучены по ходу программы, что вызвало волну возмущения.
Выходит, что петербуржцы так и не получили ответы на волнующие их вопросы, а Бельский, скорее всего, ограничился в своих ответах заготовленными фразами и общими словами, в которых не было никакой конкретики.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов тоже отвечал на вопросы петербуржцев о КРТ. Он заявил, что закон якобы еще не был принят, а лишь находится на стадии "общественного обсуждения", хотя ранее он его лично завизировал. Инцидент вызвал шквал критики и настолько сильное возмущение горожан, что градоначальнику пришлось "заморозить" реновацию до 2024 года.
"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"
"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизнесмен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.
"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе
Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.
Журналисты обратили внимание на неудобные для инвалидов остановки в Петербурге
Журналисты в программе "Петербург — город решений. Доступный город" в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали об остановке общественного транспорта, которая не отвечает интересам инвалидов-колясочников.
Депутат Соболев назвал новый фильм Евгения Пригожина "необходимым, как воздух"
Большинство современных фильмов на военную тематику искажают историю России, поэтому крайне важно, чтобы отечественный кинематограф снимал побольше таких фильмов, как "Лучшие в аду".