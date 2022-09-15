Скандальный закон о КРТ может повлиять на исход выборов в петербургский парламент – эксперт

Закон о "Комплексном развитии территорий" (КРТ) может негативно повлиять на судьбу многих петербургских парламентариев. Они должны были учесть мнение горожан, а не потакать губернатору Петербурга Александру Беглову, считает старший преподаватель кафедры политологии петербургского педагогического университета имени Герцена Евгений Пашковский.
"Тут вопрос был в том, кто первым выступит с инициативой отмены этого закона о КРТ. Первым выступил губернатор. Заксобрание выступило гораздо хуже, потому что этот закон нужно было отзывать, или принимать сразу же новый закон", - уверен политолог.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жители Петербурга непременно сделают свои выводы. И в целом эта ситуация повлияет непосредственно на итоги выборов в ЗакС через четыре года.
"Очередные выборы будут в 2026 году. Будет играть роль, какой закон примут к 2024 году, и как пойдет программа реновации в принципе. Это и будет оказывать влияние на результаты выборов в Законодательное собрание", - заявил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что петербургский парламент продолжает создавать видимость активного участия граждан в обсуждении закона о КРТ. Так, инициатор создания Общественного штаба по реновации, спикер ЗакС Александр Бельский предложил парламентариям войти в состав "марионеточного" органа Смольного. По мнению журналистов, членство в штабе получат только лоббисты застройщиков, лояльные администрации Петербурга, а также не имеющие отношения к проблеме люди.
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