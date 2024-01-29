Второе чтение в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству успешно прошёл законопроект об изъятии имущества, находящегося на территории РФ, за фейки о российской армии. Также эту меру предложено применять и к тем, кто делает публичные заявления, призывая осуществлять противоправную деятельность, направленную против государственной безопасности.

Глава Комитета Павел Крашенинников прокомментировал данное решение, отметив, что возврата к советскому образцу наказания не будет:

— У нас конфискация существует как вид наказания и как мера уголовно-правового характера. Но как мера — это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления.Как вид наказания — это советская история, мы к ней не хотим возвращаться, — пояснил депутат.

Первичный текст законопроекта был внесён депутатской группой, которую возглавил Вячеслав Володин, председатель ГД РФ. В документе предлагается расширить перечень преступлений, для которых на основании обвинительного вердикта суда предусматривается конфискация имущества. Поправки касаются преступной деятельности из корыстных побуждений. Если поправки примут, то изымать будут все активы: ценности, деньги и другое имущество, которое использовалось или может быть использовано для финансирования противоправной деятельности.

В текст проекта включена возможность лишать почётных и воинских званий, а также государственных наград тех, кто по решению суда признан лицом, совершившим преступления против безопасности страны.

В случае принятия законопроекта изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. По словам Павла Крашенинникова в третьем чтении документ может быть принят уже 1 февраля.

В минувшем 2023 году российская судебная система стала активнее использовать уголовное законодательство при рассмотрении дел о дискредитации ВС РФ и о распространении недостоверной информации об армии. Только за первое полугодие к лишению свободы по "фейковой" статье приговорены 8 человек. Ранее за подобные преступления самым суровым наказанием был штраф.

В ноябре 2023 года за распространение в социальных сетях фейков о российской армии Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы проживающую в Канаде Марию Карташеву. Уголовное дело на неё было заведено после заметки о трагических событиях в Буче.