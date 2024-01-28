Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики. Об этом сообщила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, в своем Telegram-канале.

"Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью, — написала дипломат, опубликовав соответствующие фотографии.

— И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы".

Она подчеркнула, что помимо материалов, созданных частными лицами, на мероприятии работали профессиональные журналисты, приглашенные специально для освещения события.

"Судя по участию представителей СМИ, организаторы явно стремились к обсуждению среди массовой аудитории", — добавила Захарова.

По ее словам, благодаря информации, поступившей из-за доносов, широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица узнали о происходившем.

"Это просто выходит за пределы разумного. Насколько можно искажать факты, пытаясь подсунуть кислое как полосатое?" — выразила свое возмущение дипломат.

Следует отметить, что среди гостей "голой вечеринки", которая прошла 21 декабря в клубе "Мутабор", оказались многие известные певцы и артисты, такие как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, а также журналистка Ксения Собчак. Один из участников мероприятия — рэпер Васильев, известный как Vacio, был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста его снова взяли под стражу на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Суд в Лефортовском районе признал ООО "Арт центр", владеющее клубом "Мутабор", виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе и барах, в соответствии со статьей 6.6 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде приостановки деятельности на 90 дней, начиная с 27 декабря 2023 года. Протокол о нарушении был составлен Роспотребнадзором.