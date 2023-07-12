Друг Беглова Захватов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Игорь Захватов попал в центр скандала из-за подозрения в мошеннических действиях при строительстве объектов в Мариуполе, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

В СМИ неоднократно выходили материалы о семье Захватовых. Их называют "неофициальными советниками" Беглова, а также "спецпредставителями" по обслуживанию его личных интересов. Так, Александр Захватов является единственным членом ревизионной комиссии, перепрофилированной правительством города в фонд "Победа". Одной из статей его расходов является восстановление Мариуполя.

Также журналисты сообщали, что Захватовы являются организаторами встреч бизнесменов и предпринимателей с градоначальником. По разным сообщениям, подобные "обращения за помощью" оцениваются от нескольких десятков тысяч рублей и доходят до миллионов.

"Правоохранительные органы сейчас внимательно изучают деятельность Захватова и вице-губернатора города Пикалева в ДНР. Именно эти два высокопоставленных питерских мужа отвечают за распределение денежных ресурсов на стройку в Мариуполе", — пишет ВЧК-ОГПУ.

По словам авторов материала, за последнее время на строительство новых объектов в Мариуполе и восстановление города были потрачены миллиарды рублей. Следователи не исключают, что существенная их часть могла "осесть" карманах Захватова. Более детальной информацией на эту тему может поделиться Иван Орынчук, который по поручению Беглова, отвечал за "восстановление Мариуполя".

"Информацией о деятельности помощника губернатора со следователями может поделиться Иван Орынчук, занимавшийся стройкой Мариуполя, а с ноября находящийся в московском СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере", — допускают эксперты.

Как подчеркивают журналисты, аналогичная статья в ближайшее время может ожидать и самого Захватова.

Ранее ряд экспертов назвал фонд "Победа", к реформированию которого причастен Беглов, потенциально коррупционным инструментом, поскольку организация отказывалась предоставить полные отчеты о своей деятельности. О непрозрачности фонда также заявляли многие петербургские депутаты.