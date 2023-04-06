"Никаких проблем нет": Пригожин о ситуации с захоронением бойцов ЧВК "Вагнер" на кладбище в Горячем Ключе

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил кладбище в Горячем Ключе, где ранее власти Краснодарского края отказывались хоронить погибших "оркестрантов".
В начале марта у ЧВК "Вагнер" возникли проблемы с похоронами бойцов на кладбище в Горячем Ключе. История взывала общественный резонанс, однако, по словам Пригожина, на данный момент вопрос решен.
"Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК "Вагнер". На сегодняшний день никаких проблем нет, мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни", — рассказал основатель ЧВК "Вагнер". Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".
Напомним, ранее городская администрация Горячего Ключа отказывалась хоронить бойцов ЧВК "Вагнер" со всеми полагающимися почестями, несмотря на изначальное соглашение.
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