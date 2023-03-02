Страны Евросоюза препятствуют осуществлению российскими официальными лицами своих полномочий по работе в международных структурах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что требуется от внешнеполитической службы ЕС, так это выполнение собственных обязательств теми странами - членами Евросоюза, которые принимают у себя международные организации"
Захарова также подчеркнула, что российские официальные лица не имеют возможности получить визы, пролетные документы и многое другое. Представители ЕС комментировать эту ситуацию отказываются.
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