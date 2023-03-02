Страны Евросоюза препятствуют осуществлению российскими официальными лицами своих полномочий по работе в международных структурах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что требуется от внешнеполитической службы ЕС, так это выполнение собственных обязательств теми странами - членами Евросоюза, которые принимают у себя международные организации"

Захарова также подчеркнула, что российские официальные лица не имеют возможности получить визы, пролетные документы и многое другое. Представители ЕС комментировать эту ситуацию отказываются.