Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что приостановка зерновой сделки не стала для стран масштабной катастрофой. Об этом она заявила в интервью изданию «Франс-Пресс». К тому же сделка будет возобновлена, как только российские агропромышленные компании будут освобождены от санкций.

- Вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, - в качестве доказательства своих слов привела пример Захарова.

Таким образом, «замораживание» зерновой сделки не привело к тотальному дефициту продовольствия, как пророчили руководители многих стран.