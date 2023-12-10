Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что приостановка зерновой сделки не стала для стран масштабной катастрофой. Об этом она заявила в интервью изданию «Франс-Пресс». К тому же сделка будет возобновлена, как только российские агропромышленные компании будут освобождены от санкций.
- Вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, - в качестве доказательства своих слов привела пример Захарова.
Таким образом, «замораживание» зерновой сделки не привело к тотальному дефициту продовольствия, как пророчили руководители многих стран.
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