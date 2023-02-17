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  • Опубликована сегодня в 10:43

Захарова прокомментировала слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху награду в виде Нобелевской премии, что сильно удивило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. По ее словам, она не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуладн.

Стоит напомнить, что политик США хочет вручить представителю Изралия премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска из Украины.

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