Если бы не санкции 2014 года, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что наша страна адаптировалась к западным санкциям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.
Британская армия испытывает острый дефицит в снарядах и военных
В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в Британии закончатся за один день.
На пространствах ЕАЭС планируется развивать единую экосистему технопарков
По словам премьера России Михаила Мишустина, это позволит продвигать новые технологические разработки и запускать стартапы.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.