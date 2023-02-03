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  • Опубликована сегодня в 10:14

Мария Захарова: Москва могла угореть в удушье нефтяных денег

Если бы не санкции 2014 года, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что наша страна адаптировалась к западным санкциям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.

Мир

Британская армия испытывает острый дефицит в снарядах и военных

В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в Британии закончатся за один день.

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На пространствах ЕАЭС планируется развивать единую экосистему технопарков

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Общество

"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

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Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

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Новости