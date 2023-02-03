Если бы не санкции 2014 года, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что наша страна адаптировалась к западным санкциям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.