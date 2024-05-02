Евросоюз, Соединённые Штаты и Китай должны совместно трудиться над ограничением ядерного вооружения, указал президент Франции Эммануэль Макрон, выражая готовность обсудить этот вопрос "с разнообразными сторонами" после завершения конфликта на Украине.

Макрон счтаает, что проблема ограничения ядерного вооружения крайне важна. Европейцы и американцы должны приложить значительные усилия, он рассчитывает также привлечь к этому Китай, который заинтересован в партнёрстве с Францией в данной области.

Он подчеркнул, что необходимо возобновить усилия по ограничению ядерного вооружения.

Президент подчеркнул, что это требуется после окончания боевых действий на Украине и подчеркнул, что "сделает всё возможное для проведения этих дискуссий с Америкой, Китаем и всеми, кто готов запустить процесс борьбы с распространением ядерного оружия"."У нас имеется интерес к структуре общей безопасности, которую мы разработаем для континента.

Европа должна принимать участие в переговорах и обсуждениях гарантий безопасности. Относительно размещения ядерных ракет будут предусмотрены ограничения на ядерное оружие (в любом случае, в таком контексте мы действовали до сего момента), которые обязательно будут включать американцев", — пояснил Макрон. По его мнению, это также включит соглашения европейцев в рамках НАТО и ЕС, "но они будут более строгими, чем предыдущие".

Однако, по словам Макрона, пока рано делать подобные заявления. На прошлой неделе, выступая в Сорбонне, Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы Евросоюз работал над общей стратегией обороны и безопасности, где ключевым элементом станет французское ядерное вооружение, что, по его мнению, поможет создать необходимые механизмы безопасности, на которые рассчитывают в Европе, а также разовьет соседские связи с Россией.

Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)