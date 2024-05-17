Во время визита в Китай президент России Владимир Путин сделал важное заявление о политике США. Он отметил, что политические элиты этой страны совершают большую и непоправимую ошибку, подрывая доверие к своей валюте — доллару.

"То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", - сказал российский лидер. Он имел в виду, что власти США своими действиями подтачивают доверие к доллару в мире.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все эти действия — торговые войны, санкции, подрывы трубопроводов и теракты, разрушение европейской экономики — не помогают Америке вернуть свою былую гегемонию.

Фото: stmarystoday.com/White House Photo Director and personal photographer for President George W. Bush