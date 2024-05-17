Во время визита в Китай президент России Владимир Путин сделал важное заявление о политике США. Он отметил, что политические элиты этой страны совершают большую и непоправимую ошибку, подрывая доверие к своей валюте — доллару.
"То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", - сказал российский лидер. Он имел в виду, что власти США своими действиями подтачивают доверие к доллару в мире.
Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все эти действия — торговые войны, санкции, подрывы трубопроводов и теракты, разрушение европейской экономики — не помогают Америке вернуть свою былую гегемонию.
Фото: stmarystoday.com/White House Photo Director and personal photographer for President George W. Bush
Китайский студент спросил Владимира Путина про любимое китайское блюдо
Утка по-пекински — это блюдо, которым угостил Владимира Путина китайский лидер. Путин с юмором отметил, что, попробовав это блюдо, он ограничиться лишь одним куском не смог.
В ходе визита в Китай Владимир Путин посетил Харбинский политехнический университет
Также в этот день российский лидер протестировал роботизированную руку, предназначенную для помощи космонавтам на орбите.
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Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
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