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Элиты США совершили непростительную ошибку, считает Путин
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:35

Элиты США совершили непростительную ошибку, считает Путин

Во время визита в Китай президент России Владимир Путин сделал важное заявление о политике США. Он отметил, что политические элиты этой страны совершают большую и непоправимую ошибку, подрывая доверие к своей валюте — доллару.

"То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", - сказал российский лидер. Он имел в виду, что власти США своими действиями подтачивают доверие к доллару в мире.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все эти действия — торговые войны, санкции, подрывы трубопроводов и теракты, разрушение европейской экономики — не помогают Америке вернуть свою былую гегемонию.

Фото: stmarystoday.com/White House Photo Director and personal photographer for President George W. Bush

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