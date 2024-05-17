В Китае сегодня Владимир Путин встречался со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Во время ответов на вопросы один из студентов космической специальности спросил Путина про еду, какое блюдо китайский кухни российский лидер отметил бы. На что президент России обратил внимание вспех на сам тот факт, что "технарь" задает вопрос по теме кулинарии. Также президент вдобавок в эту тему процитировал Пушкина.

Кухню каждого народа — это часть его культуры, сказал президент России.

"Кухня любого народа, любой нации, это часть его культуры. Часть культуры этого народа. Великих мировых кухонь не так много. Китайская кухня, безусловно, одна из них", — сказал он.

Утка по-пекински — это блюдо, которым угостил Владимира Путина китайский лидер. Путин с юмором отметил, что, попробовав это блюдо, он ограничиться лишь одним куском не смог.

Фото: commons.wikimedia.org/Prostoliza bts (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)