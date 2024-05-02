Елена Блиновская, создательницы проекта "Марафон желаний", о подаче ходатайства относительно банкротства будет представлен в Арбитражный суд, сведения об этом появились на портале Федресурс.

По данным, представленным в сообщении, физическое лицо Блиновская Елена Олеговна… в соответствии с п. 2.1 статьи 7, п. 2.1 статьи 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года "Об инсолвенции (банкротстве)" информирует о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о провозглашении себя недееспособным (банкротом".

В январе юрист блогерши сообщила, что как Блиновская, так и ее супруг и родители собираются объявить о своем банкротстве, находясь в судебном разбирательстве по вопросам налогообложения. Она пояснила: "Созрела ситуация, в рамках которой Елена, ее супруг и родители вынуждены будут подать на банкротство. Таким образом, Елена Олеговна не в состоянии возвратить ущерб государству, который даже не был определен на стадии предварительного расследования по уголовному делу".

В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со санкциями составляет 1,4 миллиарда рублей. Чистая задолженность по налогам на тот момент оценивалась в 918 миллионов рублей.

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