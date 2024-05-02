Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позорным" одобрение в нескольких странах Европы ультраправых организаций.
В ходе своего выступления перед участниками семинара Союза международных демократов (СМД) в Анкаре, Эрдоган выразил острую критику по поводу поддержки государственных органов ультраправых движений в ряде европейских стран, называя этот факт катастрофой и позором для западных демократий.
По мнению турецкого лидера, проблемы антисемитизма вызывают большую чувствительность, в то время как случаи исламофобии и расизма зачастую остаются недооцененными. Эрдоган отметил, что в последние времена наблюдается увеличение нападок на его личность и на страну в целом, причем основная цель этих атак - заставить его и Турцию замолчать.
Ранее глава Турции охарактеризовал Европу как открытую тюрьму для мусульман. Эрдоган осудил увеличение исламофобии и применение дискриминационной практики в странах Евросоюза, особенно во Франции. Он подчеркнул, что исламофобия является не менее опасной, чем коронавирус, и также быстро распространяется в европейских государствах.
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