Издание Bloomberg отмечает, что уехавшие за границу в связи с известными событиями россияне столкнулись с проблемами. Основные сложности с продлением ВНЖ, переводом бизнеса, а также денег за рубеж.

Из-за этого в Россию уже вернулось до 45-ти процентов граждан, которые ранее покинули РФ. Такая тенденция наметилась после начала спецоперации на Украине. Как сообщает издание Bloomberg, подробную информацию предоставил Вячеслав Картамышев - глава московской фирмы Finion.

- Бизнес не работал, никто нас по-настоящему не ждет, - поддержал слова Картамышева бывший политконсультант из Москвы.

Ранее он переехал в Грузию, однако, когда закончились средства, пришлось вернуться на родину.

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