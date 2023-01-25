Кадровые перестановки в Киеве нужны чтобы показать Западу работу украинских властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве словами "шайка должна отрабатывать внешний заказ.

По ее мнению, в целом преступный характер режима не меняется.

Ранее сообщалось об увольнении Замгенрального прокурора Украины Алексея Симоненко. Кроме того президент Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.