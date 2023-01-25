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  • Опубликована сегодня в 10:10

"Шайка должна отработать внешний заказ": Захарова объяснила кадровые перестановки на Украине

Кадровые перестановки в Киеве нужны чтобы показать Западу работу украинских властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве словами "шайка должна отрабатывать внешний заказ.

По ее мнению, в целом преступный характер режима не меняется.

Ранее сообщалось об увольнении Замгенрального прокурора Украины Алексея Симоненко. Кроме того президент Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.

Мир

Россия и Белоруссия на совместных учениях отрабатывают подавление вражеских ПВО

Авиация союзного государства наносит удары по технике и живой силе условного противника.

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В Японии призвали возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Прежде всего Токио хочет получить разрешение на посещение японцами могил предков, расположенных на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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Общество

Пригожин попросил Володина доработать закон

Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"

Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.

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Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

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Новости