Кадровые перестановки в Киеве нужны чтобы показать Западу работу украинских властей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве словами "шайка должна отрабатывать внешний заказ.
По ее мнению, в целом преступный характер режима не меняется.
Ранее сообщалось об увольнении Замгенрального прокурора Украины Алексея Симоненко. Кроме того президент Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.
Россия и Белоруссия на совместных учениях отрабатывают подавление вражеских ПВО
Авиация союзного государства наносит удары по технике и живой силе условного противника.
В Японии призвали возобновить гуманитарные обмены на Курилах
Прежде всего Токио хочет получить разрешение на посещение японцами могил предков, расположенных на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"
Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.