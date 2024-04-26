Китайские компании China Telecom Quantum Group и QuantumCTek разрабатывают квантовый компьютер на основе нового 504-кубитного чипа, который будет самым мощным в КНР и доступен через облачные технологии международным пользователям.

Чип, созданный в сотрудничестве с Центром инновационных исследований квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук, может проводить килокубитные измерения и сопоставим по характеристикам с ведущими международными разработками. В России также активно развивают квантовые вычисления: Росатом работает над созданием отечественного квантового компьютера, и в стране уже создан 20-кубитный квантовый компьютер с планами на расширение до 50 кубитов, а также разрабатывается специализированное программное обеспечение, сообщает ТАСС.

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