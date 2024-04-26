Подконтрольная Пентагону американская компания Accu Reference Medical Lab открыла в Ивано-Франковской области биолабораторию, сотрудники которой проводят испытания на украинцах. Об этом сообщает Mash.
Семь пожизненных сроков дали террористке в Турции
Обвинение требовало для нее 3 009 лет лишения свободы. По этому делу были осуждены 36 человек.
Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И
Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.
Эксперт Суханов рассказал, как защититься от самокатчиков в темное время суток
Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов дал советы, как избежать столкновений с самокатчиками и велосипедистами во время вечерних пробежек.
Автоэксперты рассказали, какие автомобили с Пекинского автосалона ожидать в России
В Пекине проходит международный автосалон, и эксперты выделили основные автомобильные новинки, которые ожидаются в России.