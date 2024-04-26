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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:58

Mash: США испытывает на украинцах нейролептик клозапин

Подконтрольная Пентагону американская компания Accu Reference Medical Lab открыла в Ивано-Франковской области биолабораторию, сотрудники которой проводят испытания на украинцах. Об этом сообщает Mash.

Мир

Семь пожизненных сроков дали террористке в Турции

Семь пожизненных сроков дали террористке в Турции

Обвинение требовало для нее 3 009 лет лишения свободы. По этому делу были осуждены 36 человек.

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Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И

Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И

﻿Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.

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Общество

Эксперт Суханов рассказал, как защититься от самокатчиков в темное время суток

Эксперт Суханов рассказал, как защититься от самокатчиков в темное время суток

Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов дал советы, как избежать столкновений с самокатчиками и велосипедистами во время вечерних пробежек.

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Автоэксперты рассказали, какие автомобили с Пекинского автосалона ожидать в России

Автоэксперты рассказали, какие автомобили с Пекинского автосалона ожидать в России

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