На заседании совета директоров регулятора ЦБ подвел итоги. Как считают эксперты, в стране не хватает квадров в большинстве отраслей российской экономики.
- Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг, - было отмечено в сообщении. - Жесткость рынка труда продолжает нарастать.
Также в докладе подчеркнули, что в начале 2024 года заметно увеличился рост российской экономики, превысив даже предварительные прогнозы.
- Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5-3,5%, - сказали эксперты.
Кроме того, многие предприятия заявили о сохранении высокого инвестиционного спроса.
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