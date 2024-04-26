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В ЦБ сообщили о росте дефицита рабочей силы
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:59

В ЦБ сообщили о росте дефицита рабочей силы

На заседании совета директоров регулятора ЦБ подвел итоги. Как считают эксперты, в стране не хватает квадров в большинстве отраслей российской экономики.

- Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг, - было отмечено в сообщении. - Жесткость рынка труда продолжает нарастать.

Также в докладе подчеркнули, что в начале 2024 года заметно увеличился рост российской экономики, превысив даже предварительные прогнозы.

- Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5-3,5%, - сказали эксперты.

Кроме того, многие предприятия заявили о сохранении высокого инвестиционного спроса.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/

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