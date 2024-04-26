Высокое артериальное давление не является индивидуальным вариантом нормы, как подчеркнула кардиолог Людмила Саламатина. Согласно современным медицинским нормам, для лиц младше 65 лет показатели выше 129/80 мм рт. ст. считаются повышенными и связаны с повышенным риском инфарктов и инсультов; для старших пациентов верхний предел составляет 139/80 мм рт. ст.

Ранее считалось, что у пожилых высокое давление может быть нормой из-за атеросклероза, однако исследования показали, что оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. С 1993 года нормы были изменены, и гипертония теперь диагностируется при давлении 140/90 мм рт. ст. или выше, и при таких показателях назначается лечение, сообщает Газета.Ру.

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