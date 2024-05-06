Пентагон сообщил агентству "РИА Новости", что ведомство РФ доложило министерству иностранных дел о задержании американского военнослужащего 2 мая в городе Владивосток по обвинению в нарушении законодательства.
Согласно официальной информации, российские власти в Владивостоке арестовали американского военнослужащего по обвинениям в преступных действиях.
По Венской конвенции о консульских связях Россия сообщила государственному департаменту об аресте.
Представитель Пентагона Синтия Смит отметила, что 2 мая 2024 года произошло задержание американского военнослужащего во Владивостоке.В соответствии с предоставленной информацией, армия уведомила семью задержанного о случившемся, а государственный департамент предоставляет ему консульскую поддержку.
Представительница армии США заявила о том, что в связи с деликатностью данного вопроса в настоящее время не могут сообщить дополнительную информацию.
Фото: www.navy.mil/U.S. Navy photo (it is in the public domain)
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