Президент Соединенных Штатов Джо Байден однозначно передал информацию, что перемещение войск США на территорию Украины не произойдет, заявил в начале недели официальный представитель Министерства иностранных дел Мэттью Миллер.

Он отметил, что не будет комментировать высказывания члена конгресса, и подчеркнул, что президент уже ясно показал, что он не намерен направлять американские войска в Украину для участия в боевых действиях. Миллер выразил это во время брифинга в ответ на просьбу информационного агентства РИА Новости прокомментировать заявления законодателя.

Ранее лидер демократической партии в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Хаким Джеффрис высказал возможность привлечения Вооруженных сил США к участию в конфликте на Украине. По его мнению, такой вариант возможен в случае поражения Киева, поэтому Вашингтон не позволит Украине быть побежденной.

Фото: www.dvidshub.net/Lance Cpl. Suzanna Lapi (it is in the public domain)