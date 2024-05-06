Президент Соединенных Штатов Джо Байден однозначно передал информацию, что перемещение войск США на территорию Украины не произойдет, заявил в начале недели официальный представитель Министерства иностранных дел Мэттью Миллер.
Он отметил, что не будет комментировать высказывания члена конгресса, и подчеркнул, что президент уже ясно показал, что он не намерен направлять американские войска в Украину для участия в боевых действиях. Миллер выразил это во время брифинга в ответ на просьбу информационного агентства РИА Новости прокомментировать заявления законодателя.
Ранее лидер демократической партии в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Хаким Джеффрис высказал возможность привлечения Вооруженных сил США к участию в конфликте на Украине. По его мнению, такой вариант возможен в случае поражения Киева, поэтому Вашингтон не позволит Украине быть побежденной.
Фото: www.dvidshub.net/Lance Cpl. Suzanna Lapi (it is in the public domain)
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