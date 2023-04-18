Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью, сообщает ТАСС.

Строительство новой защитной структуры началось на границе Польши с Калининградской областью. По словам главы министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, это будет современное сооружение, не имеющее аналогов, оснащенное камерами ночного видения и датчиками движения.