Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью, сообщает ТАСС.
Строительство новой защитной структуры началось на границе Польши с Калининградской областью. По словам главы министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, это будет современное сооружение, не имеющее аналогов, оснащенное камерами ночного видения и датчиками движения.
Bloomberg раскрыло подробности мирного плана Макрона по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить мирный план председателю КНР Си Цзиньпину, который может стать основой для переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.
Пушилин и Лукашенко обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
Также, обе стороны поговорили о взаимодействии в сферах промышленности и строительства
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.