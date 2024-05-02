В Китае в провинции Гуандун погибло 48 человек по причине обрушения дороги

Число погибших в Китае в провинции Гуандун после обрушения крупнейшей автомобильной трассы выросло до 48 человек. Ранее точная цифра погибших была равно 36 погибшим. Данное происшествие случилось в связи с тем, что 18 автомобилей слетели c проезжей части в яму.

Некоторые машины воспламенились в ходе падения с трассы. Некоторые жители предполагают, что дорога могла обрушиться из-за высокого уровня влаги, который возрос из-за прошедших ливней на прошлой неделе. На данный момент количество погибших только растёт.

Длина дороги - 18 метров, а общая площадь равна 184 квадратных километров.

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