В Китае в провинции Гуандун погибло 48 человек по причине обрушения дороги

Число погибших в Китае в провинции Гуандун после обрушения крупнейшей автомобильной трассы выросло до 48 человек. Ранее точная цифра погибших была равно 36 погибшим. Данное происшествие случилось в связи с тем, что 18 автомобилей слетели c проезжей части в яму.
Некоторые машины воспламенились в ходе падения с трассы. Некоторые жители предполагают, что дорога могла обрушиться из-за высокого уровня влаги, который возрос из-за прошедших ливней на прошлой неделе. На данный момент количество погибших только растёт.
Длина дороги - 18 метров, а общая площадь равна 184 квадратных километров.
Фото:web.archive.org/luchangjiang~鲁昌江 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Протестующих против делимитации в Армении задержала полиция
Протестная акция продолжается в другом месте, недалеко от того же села. Активисты перекрыли дорогу из Армении в Грузию.
Депутат ЛНР: Донбасс еще 10 лет назад понял, что Украины больше нет
Жители региона Донбасса десять лет назад, после событий в здании профсоюзов в городе Одесса, осознали, что государства Украины больше не существует, сообщил РИА Новости депутат парламента Луганской народной республики Геннадий Тараканов.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.