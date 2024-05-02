Жители региона Донбасса десять лет назад, после событий в здании профсоюзов в городе Одесса, осознали, что государства Украины больше не существует, сообщил РИА Новости депутат парламента Луганской народной республики Геннадий Тараканов.
В Одессе после переворота на Украине в 2014 году сторонники "антимайдана" в знак протеста уничтожили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая возникли столкновения в районе Греческой площади между сторонниками "антимайдана" с одной стороны и фанатами футбола из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой стороны.
Палаточный городок был уничтожен, после чего сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где находились участники "антимайдана". Погибло 48 человек, более 250 пострадали.
"Второе мая, Одесса: в этот день мы все поняли, что такого государства, как Украина, больше нет. Нет ни права, ни морали, ни конституции", — сказал собеседник агентства, назвав "шайкой террористов" тех, кто возглавил Украину на тот момент. "Мы поняли: открылся ад. Открылся в прямом и переносном смысле. Сейчас Одесская область пока еще под оккупацией неофашистов, но я верю, что рано или поздно Одесса будет нашей, это неизбежно. Близится день, когда в составе РФ появится Одесская область Российской Федерации, а проект "Украина" уйдет в историю черной страницей нашего прошлого", — сказал Тараканов.
Фото: commons.wikimedia.org/Yuriy Kvach (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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