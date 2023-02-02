"Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца не приостанавливалось. Отгрузки новых партий осуществляются. Приостановка в выдаче документов связана с настройкой оборудования, выпускающем чипы", — пояснили в Минпромторге.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам.
В Китае уверены, что западные истребители "не долетят" до Украины
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Украина не получит согласия на вступление в Евросоюз
По мнению обозревателя The Washington Post, европейские политики только похвалят руководство Украины и попросят продолжить реформы.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
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Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.