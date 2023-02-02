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  • Опубликована сегодня в 13:45

Минпромторг прояснил причины сбоя в оформлении загранпаспортов нового образца

"Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца не приостанавливалось. Отгрузки новых партий осуществляются. Приостановка в выдаче документов связана с настройкой оборудования, выпускающем чипы", — пояснили в Минпромторге.

Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам.

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