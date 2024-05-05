Агроном Октябрина Ганичкина порекомендовала поливать и накрывать растения тканью для защиты. Уже посаженные растения, такие как морковь и салаты, не пострадают от заморозков, если они накрыты нетканым белым материалом.

Для однолетних и многолетних цветов нужен полив холодной водой и защита тем же материалом. Особое внимание стоит уделить цветущим кустам и деревьям, поскольку ветер может оказаться более вредным, чем ночные заморозки. Нагретая за день земля и регулярный полив помогут сохранить тепло и защитить растения, сообщает Вечерняя Москва.

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