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  • Опубликована сегодня в 19:05

Семья из Омска на Ямале: за границей фантастических условий в поисках новогодней сказки

Марина и Анатолий Багровы из Омска рассказали о своем решении переехать на Ямал, где они воспитывают 13 детей, включая восемерых с особенностями развития.

Семья посещала север только зимой, чтобы насладиться "новогодней сказкой".

Переезд был вызван желанием создать фантастические условия для своих детей.

Мир

Археологическое открытие: нетронутая гробница династии Западная Хань с богатой коллекцией

В Китае археологи обнаружили уникальную гробницу времен династии Западная Хань, не пострадавшую от времени и разграблений.

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Нетаньяху предупреждает: эскалация напряженности на границе с Ливаном может привести к

Нетаньяху предупреждает: эскалация напряженности на границе с Ливаном может привести к "газификации" Бейрута и Южного Ливана

В своем предупреждении он указал, что подобная ситуация может привести к повторению сценария сектора Газа в Бейруте и Южном Ливане.

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Общество

Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов

Научные специалисты НГТУ представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%

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Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев

Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев

Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.

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Новости