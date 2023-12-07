Семья из Омска на Ямале: за границей фантастических условий в поисках новогодней сказки

Марина и Анатолий Багровы из Омска рассказали о своем решении переехать на Ямал, где они воспитывают 13 детей, включая восемерых с особенностями развития.

Семья посещала север только зимой, чтобы насладиться "новогодней сказкой".

Переезд был вызван желанием создать фантастические условия для своих детей.