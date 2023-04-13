Первое задержание по делу об утечке документов Пентагона может быть уже 13 апреля

Дело об утечке документов Министерства обороны США, предположительно, может быть активизировано, предположительно 13 апреля. Об этом стало известно из статьи газеты The Wall Street Journal.

Также, известно, что источником утечки документов мог быть военный ВВС Нацгвардии, находившийся на момент появления документов в интернете на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

"Одно задержание может быть произведено уже в четверг"

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден насторожен потерей секретности материалов Пентагона. Однако, как он сообщает, у него нет переживаний из-за содержания появившейся в СМИ информации из данных утечек.