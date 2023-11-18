Задержание участников протеста защитников леса у здания Минсельхоза в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов в Тбилиси задержали 13 человек у здания Министерства сельского хозяйства Грузии в ходе акции протеста защитников леса в регионе Рача. Представители МВД Грузии сообщили о нарушении участниками акции законов о свободе собраний и выражения мнений, в результате чего были проведены задержания.

Более сотни членов движения "Для спасения Рионского ущелья" собрались у здания Минсельхоза Грузии, выступая за ясность в отношении событий вокруг лесных территорий в регионе Рача — Лечхуми и Квемо Сванети, общей площадью более 100 тыс. га. В 2022 году частная компания получила лицензию на охотничье хозяйство в этой области, но позднее решила отказаться от этого соглашения, не выполнив обязательства по инвестициям.

Активисты прибыли в Тбилиси, пытаясь установить палатку на территории Минсельхоза. Однако полиция не разрешила им это, совершив ряд задержаний. Участники акции требуют освободить задержанных и планируют продолжить свои действия. На месте задержаний мобилизовано множество сотрудников правоохранительных органов, и автомобильное движение на проспекте Маршала Геловани, где находится министерство, продолжает свой ход без помех.