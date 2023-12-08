В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту физического воздействия матерью на своих детей, сообщает "Калужский перекрёсток".
Согласно информации пресс-службы УМВД по области, обеспокоенная заведующая детского сада №19 обратилась в полицию Кировского района 7 декабря. Она сообщила, что дети 30-летней женщины-мигрантки появились в садике с обожжёнными руками.
Позже выяснилось, что мать использовала зажжённую газовую конфорку для наказания своих детей за плохое поведение, поднося их руки к пламени. В результате происшествия детей госпитализировали, а матерь отправили в участок для выяснения обстоятельств.
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