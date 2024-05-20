В США ожидается новая волна заболеваемости COVID-19 этим летом из-за распространения новых штаммов вируса из группы "FLiRT", сообщает Financial Times, ссылаясь на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), федеральное агентство, относящееся к министерству здравоохранения страны.
По информации из международной базы данных GISAID, начиная с 22 апреля фиксируется увеличение случаев нового штамма KP.2, который входит в группу вариантов "FLiRT". В CDC указывают, что на основе предварительных данных, штамм KP.2 может стать преобладающим на глобальном уровне.
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