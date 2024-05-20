Западные государства испытывают серьезную тревогу в связи с резким снижением поддержки действующего руководства Украины, особенно после введения новых законов о мобилизации.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 17% и продолжает уменьшаться. Эти данные основаны на информации, полученной Службой внешней разведки Российской Федерации (СВР).

Согласно сообщению пресс-бюро СВР, западные аналитики чрезвычайно обеспокоены текущим положением дел в Украине, особенно в свете недавно принятых законов о мобилизации, которые многие считают жесткими и несправедливыми.

Результаты закрытых социологических исследований, проведенных американскими и европейскими экспертами, свидетельствуют о том, что уровень поддержки Зеленского значительно упал и продолжает стремительно снижаться.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)