В Брянске организатор и исполнители заказного убийства мужчины задержаны. Его обезглавленное тело было обнаружено в апреле под автомобильным мостом над рекой, сообщает "Российская газета".
Заказчиком оказался 47-летний житель Брянска, который имел судимость в прошлом. Исполнителями были трое подростков, возрастом 15, 16 и 17 лет, также с преступной историей. По версии следствия, заказчик наемников хотел устранить своего знакомого.
Подозреваемых задержали совместно с сотрудниками Росгвардии. Им предъявлены обвинения в организации и совершении заказного убийства, и все они находятся под стражей.
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