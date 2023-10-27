В Брянске организатор и исполнители заказного убийства мужчины задержаны. Его обезглавленное тело было обнаружено в апреле под автомобильным мостом над рекой, сообщает "Российская газета".

Заказчиком оказался 47-летний житель Брянска, который имел судимость в прошлом. Исполнителями были трое подростков, возрастом 15, 16 и 17 лет, также с преступной историей. По версии следствия, заказчик наемников хотел устранить своего знакомого.

Подозреваемых задержали совместно с сотрудниками Росгвардии. Им предъявлены обвинения в организации и совершении заказного убийства, и все они находятся под стражей.