В Омске многодетную мать задержали за выброс новорожденного ребёнка в мусорный бак

Восемнадцатого декабря, тридцатилетняя мать двоих детей родила в ванной наполненной водой ещё одного ребёнка. После того как младенец перестал подавать признаки жизни, женщина упаковала его в полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер. Случайные прохожие нашли новорожденную на улице Малиновского.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли подозреваемую в Октябрьском районе. При помощи экспертизы установили связь между тридцатилетней женщиной и погибшим младенцем.
При задержании многодетная мать призналась, что третий ребёнок был нежеланным и оставлять она его не планировала. Также, выяснилось, что после случившегося женщина отдала двух своих детей родственникам в Большереченский район, а сама сменила местожительства, чтобы сотрудники полиции не нашли её.
В Омске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного» и направили в суд ходатайство об отправке женщины под домашний арест. Следственные действия продолжаются.
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