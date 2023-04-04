После жалобы женщины в Чебаркуле перекрасили забор у жилого дома, который ранее был окрашен в желто-синие цвета. Эти цвета были выбраны два года назад. Передает РИА "Новости".
Накануне в местоное отделение полиции обратилась женщина, которая заявила, что цвета забора напоминают ей украинский флаг. Компания, ответственная за обслуживание дома, сообщила, что желтый цвет был полностью убран, но теперь забор окрашен в красный, зеленый и синий цвета.
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