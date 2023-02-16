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  • Опубликована сегодня в 7:43

КНДР названа "врагом" для Южной Кореи впервые за шесть лет

В "Белой книге" - официальном документе министерства национальной обороны Южной Кореи - зафиксировано возвращение слова "враг" в отношении севернокрейскому режиму и вооруженным силам КНДР. Это прооизошло впервые за последние шесть лет, сообщил "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

"Север определил нас как "несомненного врага" на пленарном заседании Центрального комитета правящей партии в декабре 2022 года и продолжает представлять военную угрозу, не отказываясь от своей ядерной программы" - цитата из документа

Ранее, в 2018 и 2020 годах, при президенте Мун Чжэ Ине навзание "враг" исчезло из официальных документов, так как лидер стрны хотел добиться примерения с Севером.

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