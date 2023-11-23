Санкт-Петербург занимает второе место в продажах ювелирных изделий в России

Санкт-Петербург занял второе место по продажам ювелирных изделий в России, уступая только Москве. Так с января по октябрь текущего года на Северо-Западный федеральный округ пришлось 12% оборота от общего объема ювелирной розницы в стране. По информации аналитиков Sokolov, жители Санкт-Петербурга потратили 15,8 миллиардов рублей на ювелирные украшения, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом средний чек петербуржцев вырос на 14% и составил 8692 рубля. В СЗФО наибольший рост среднего чека произошел в Псковской области (+29%), однако сумма составила 6276 рублей. Также значительный рост показали Вологодская область со средним чеком в 4 351 рубль (+28%) и Республика Карелия, где он составляет 4 107 рублей и увеличился на 27% по сравнению с 2022 годом, передает "Коммерсантъ".