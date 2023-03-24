В штате Юта подписали законы об ограничении использования соцсетей детьми и подростками

Капитолий штата Юта во главе с губернатором Спенсером Коксом подписал два закона, идея которых заключается в ограничении использования подростками и детьми социальных сетей. Теперь молодая часть общества может пользоваться современными площадками только с разрешения родителей.

"Мы больше не хотим, чтобы социальные сети продолжали наносить ущерб психическому здоровью нашей молодёжи. Сегодня мы утвердили два ключевых закона, направленных на борьбу с компаниями - владельцами социальных сетей"

первый закон: юным пользователям необходимо подтверждать свой возраст для создания аккаунта - несовершеннолетним потребуется согласие родителей;

юным пользователям необходимо подтверждать свой возраст для создания аккаунта - несовершеннолетним потребуется согласие родителей; второй закон: вводится запрет социальным сетям на использование физайна и функций, которые вызывают зависимость у детей и подростков.

Несоблюдение этих новвоведений со стороны представителей знаменитых онлайн-площадок грозит им судебным иском.