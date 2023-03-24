Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:50

В штате Юта подписали законы об ограничении использования соцсетей детьми и подростками

Капитолий штата Юта во главе с губернатором Спенсером Коксом подписал два закона, идея которых заключается в ограничении использования подростками и детьми социальных сетей. Теперь молодая часть общества может пользоваться современными площадками только с разрешения родителей.

"Мы больше не хотим, чтобы социальные сети продолжали наносить ущерб психическому здоровью нашей молодёжи. Сегодня мы утвердили два ключевых закона, направленных на борьбу с компаниями - владельцами социальных сетей"

  • первый закон: юным пользователям необходимо подтверждать свой возраст для создания аккаунта - несовершеннолетним потребуется согласие родителей;
  • второй закон: вводится запрет социальным сетям на использование физайна и функций, которые вызывают зависимость у детей и подростков.

Несоблюдение этих новвоведений со стороны представителей знаменитых онлайн-площадок грозит им судебным иском.

Мир

Решение об участии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось

Саммит межгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года

Читать полностью

Медведев допустил, что российские военнослужащие могут дойти до Киева и Львова

Нельзя исключать ни один сценарий

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости