Пресс-служба российского хоккейного клуба "Ак Барс" оповестила, что защитник Дмитрий Юдин остается в составе команды еще на два сезона, заключив с руководством новое соглашение.

В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в 53 матчах и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее, 8 февраля, нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников подписали контракт с "Локомотивом" до конца сезона.