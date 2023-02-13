Пресс-служба российского хоккейного клуба "Ак Барс" оповестила, что защитник Дмитрий Юдин остается в составе команды еще на два сезона, заключив с руководством новое соглашение.
В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в 53 матчах и набрал 8 (2+6) очков.
Ранее, 8 февраля, нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников подписали контракт с "Локомотивом" до конца сезона.
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