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  • Опубликована сегодня в 16:24

Дмитрий Юдин останется в российском клубе "Ак Барс" еще на два сезона

Пресс-служба российского хоккейного клуба "Ак Барс" оповестила, что защитник Дмитрий Юдин остается в составе команды еще на два сезона, заключив с руководством новое соглашение.

В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в 53 матчах и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее, 8 февраля, нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников подписали контракт с "Локомотивом" до конца сезона.

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